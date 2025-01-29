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Giriş Tarihi: 29.1.2025 20:00

5. kattan düşen kalas can aldı: 19 yaşındaki işçinin feci ölümü!

Silivri’de kentsel dönüşüm kapsamında devam eden inşaatın 5. katından düşen kalas 19 yaşındaki Burhan Özdağ isimli işçinin kafasına geldi. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken iki kişi gözaltına alındı.

DHA
5. kattan düşen kalas can aldı: 19 yaşındaki işçinin feci ölümü!

Olay İstanbul'un Silivri ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaların devam ettiği inşaat alanında meydana geldi. İnşaatın 5'inci katından düşen kalas, 19 yaşındaki Burhan Özdağ isimli işçinin kafasına geldi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, Özdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Özdağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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5. kattan düşen kalas can aldı: 19 yaşındaki işçinin feci ölümü!
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