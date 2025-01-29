5. kattan düşen kalas can aldı: 19 yaşındaki işçinin feci ölümü!

Olay İstanbul'un Silivri ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaların devam ettiği inşaat alanında meydana geldi. İnşaatın 5'inci katından düşen kalas, 19 yaşındaki Burhan Özdağ isimli işçinin kafasına geldi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, Özdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Özdağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.