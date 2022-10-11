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Giriş Tarihi: 12.10.2022

5. kez alkollü yakalandı 2036’ya kadar ehliyet yok

Bursa’da trafik polislerini gören Hüseyin Ş. aracını sağa çekip park etti, uyuma numarası yaptı. Durumu fark eden ekipler, 5. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2036’ya kadar el koydu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
5. kez alkollü yakalandı 2036’ya kadar ehliyet yok
Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik ekipleri, rutin uygulamalarını yaptıkları sırada bir otomobilin uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaptığını ve park ettiğini fark etti. Hemen otomobilin yanına giden ekipler, aracı kullanan Hüseyin Ş.'nin yolcu koltuğuna geçtiğini ve uyuma numarası yaptığını anladı. Ekipler, otomobili kendisinin kullanmadığını ve araçta uyuduğunu iddia eden Hüseyin Ş'yi ikna ederek alkol testi yaptı. Yapılan kontrollerde şahsın 2.00 promil alkollü olduğu ve daha önce de 4 kez alkollü şekilde araç kullanırken yakalandığı ortaya çıktı.



8 BİN TL CEZA KESİLDİ
Daha önce trafik ekiplerine tam 4 kez daha alkollü araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine el konulan Hüseyin Ş'nin ehliyetinin teslim süresi 2036 yılına uzatıldı. Ayrıca sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının sigortasız olmasından dolayı da bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı.

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5. kez alkollü yakalandı 2036’ya kadar ehliyet yok
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