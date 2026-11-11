5 milyon TL’lik hayalde şok final! Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde heyecan bu kez Serhat için yaşandı. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada 5 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak isteyen Serhat, birbirinden kritik kararlar verdi. Bankanın teklifleri karşısında nasıl bir yol izlediği merak edilirken izleyiciler, Serhat'ın ne kadar kazandığını ve kutusundan ne çıktığını araştırmaya başladı.
Var Mısın Yok Musun'un 11 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışan Serhat kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı.
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında bankanın sunduğu 1 milyon 200 bin TL'lik teklifi kabul eden Serhat, yarışmayı bu ödülle tamamladı.
Var Mısın Yok Musun yarışmasında Serhat'ın seçtiği kutudan 50 TL çıktı. Yarışma boyunca farklı kutuları açtırarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan İhsan, bankanın 1 milyon 200 bin TL'lik teklifini kabul etmişti.
Böylece Serhat, 50 TL'lik kutusunu 1 milyon 200 bin TL'ye bankaya satmış oldu.
ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, büyük ödül heyecanı ve sürprizlerle dolu oyunuyla izleyicileri ekran başında buluşturuyor. Yarışmada belirlenen en yüksek ödül 5 milyon TL olurken, yarışmacılar kutularını açarak büyük ikramiyeye ulaşmak için mücadele ediyor. Bankanın her turda sunduğu teklifler ise heyecanı artırarak yarışmacıları kritik kararlarla karşı karşıya bırakıyor.