5 milyon TL’lik hayalde şok final! Var Mısın Yok Musun Serhat ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde heyecan bu kez Serhat için yaşandı. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada 5 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak isteyen Serhat, birbirinden kritik kararlar verdi. Bankanın teklifleri karşısında nasıl bir yol izlediği merak edilirken izleyiciler, Serhat'ın ne kadar kazandığını ve kutusundan ne çıktığını araştırmaya başladı.