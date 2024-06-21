5 milyonluk çantaya 100 dolar ödül

Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan temizlik görevlisi Mehmet Şerif Gün (43), bir binanın bahçe duvarında içinde 1100 İsviçre frangı, 890 euro, 820 dolar, 5575 Türk lirası ile 4 milyon 713 bin değeri bulunan 16 adet çek ve kredi kartları bulunan siyah bir çanta buldu. Gün, Şenlikköy Polis Merkezi'ne giderek çantayı polislere teslim etti. Çantanın sahibini bulan polisler, M.C. isimli iş insanını karakola çağırarak çantayı teslim etti. M.C., Gün'e teşekkür ederek hediye olarak 100 dolar verdi.