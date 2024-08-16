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Giriş Tarihi: 16.8.2024 16:58

5 yaşındaki Mahmut'u balkondan betona çakıldı: Babasının feryadı yürek yaktı!

Bursa'da 1’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki Mahmut Mustafa ağır yaralandı. Babası ve komşuları tarafından hastaneye yetiştirilen Mahmut'un durumunun ağır olduğu açıklandı.

DHA
5 yaşındaki Mahmut’u balkondan betona çakıldı: Babasının feryadı yürek yaktı!

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta bu sabah 3 katlı apartmanın 1'nci katındaki evlerinin balkonunda oynarken korkuluklardan sarkan Mahmut Mustafa, kafa üstü beton zemine düştü.

Oğlunu kanlar içinde gören 2 çocuk babası Suriye uyruklu Ali Mustafa, ismi öğrenilemeyen komşusunun da yardımıyla ticari aracına aldığı oğlunu, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Oğlunu kucağına alan Ali Mustafa, komşusunun da yardımıyla onu acil servise yetiştirdi, o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Doktorların ilk müdahalesini yaptığı Mahmut, hayati tehlikesi bulunduğu için ambulans ile Bursa'da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

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5 yaşındaki Mahmut'u balkondan betona çakıldı: Babasının feryadı yürek yaktı!
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