İBB yönetimine sert tepki: 5 yılda 100 bin konut dönüşüm sözü verdiler, 7 yılda 12 bin dönüştürdüler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayı toplantılarında deprem ve kentsel dönüşüm konusu gündeme geldi. AK Parti İBB ve Sultanbeyli Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada İBB'nin deprem hazırlıklarını, KİPTAŞ projelerini ve kentsel dönüşüme ayrılan bütçeyi değerlendirdi.

"100 BİN BAĞIMSIZ BİRİM SÖZÜNÜN HESABINI VERİN"

İBB yönetiminin 14 Ekim 2019 tarihinde açıkladığı Deprem Seferberlik Planı'nı hatırlatan Uyanık, planda bir yılda 20 bin, beş yılda ise 100 bin bağımsız birimin yenilenmesi veya güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"KİPTAŞ'IN TAMAMLANAN PROJELERİNDE 12 BİN 461 BAĞIMSIZ BİRİM VAR"

KİPTAŞ'ın tamamlanan projelerine ilişkin verileri de gündeme getiren Uyanık, kurumun internet sitesinde 2019–2026 dönemi için 12 bin 461 bağımsız birimin yer aldığını ifade etti. Bu sayının yalnızca riskli konutların dönüşümünü kapsamadığını savunan Uyanık, toplam içerisinde sosyal konut, kaynak geliştirme ve kentsel dönüşüm projelerinin birlikte bulunduğunu belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 8,8 MİLYAR, YEŞİL ALANLARA 22 MİLYAR LİRA

İBB'nin 2026 Performans Programı'ndaki bütçe kalemlerini karşılaştıran Uyanık, kentsel dönüşüm uygulamaları için 8 milyar 850 milyon 189 bin lira, açık ve yeşil alan düzenlemeleri için ise yaklaşık 22 milyar 80 milyon lira öngörüldüğünü söyledi. Yeşil alanların da önemli bir belediye hizmeti olduğunu vurgulayan Uyanık, deprem riski karşısında bütçe önceliklerinin açıklanmasını istedi. Uyanık, kentsel dönüşüm kaleminin İBB'nin bütün deprem hazırlığı harcamalarını kapsamadığını da belirterek, dönüşüm, güçlendirme, risk tespiti ve afet hazırlığı için ayrılan toplam kaynakların Meclise sunulması çağrısında bulundu.

DEPREM GÜVENLİĞİ VE KİRALANAN BİNALAR İÇİN AÇIKLAMA İSTEDİ

AK Parti Grubunun 2025 yılı denetim değerlendirmesinde yer alan bulgulara da değinen Uyanık, İBB tarafından kiralanan bazı taşınmazların iskân ve deprem güvenliği durumunun incelenmesi gerektiğini söyledi. Bazı binalarda kira ve tadilat giderlerine rağmen kullanımın gerçekleşmediği, bazı taşınmazlarda ise deprem riski gerekçesiyle kira sözleşmelerinin sonlandırıldığı yönündeki değerlendirmeleri hatırlatan Uyanık, ilgili teknik raporların ve harcama bilgilerinin açıklanmasını talep etti.

İSMEP VE YARISI BİZDEN KAMPANYASINI HATIRLATTI

Konuşmasında merkezi yönetimin deprem hazırlık çalışmalarına da yer veren Uyanık, İSMEP kapsamında İstanbul'da 488 okul binasının yeniden yapıldığını, 1.024 okul binasının güçlendirildiğini belirtti. Sağlık yapılarında ise 15 hastanenin yeniden yapıldığını, 107 hastanenin güçlendirildiğini aktardı. Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında şartları karşılayan hak sahiplerine konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlandığını, toplam desteğin 1 milyon 875 bin liraya ulaştığını ifade etti.

"İSTANBUL'UN DEPREME KARŞI BEKLEYECEK VAKTİ YOK"

Konuşmasının sonunda İBB yönetimine üç talep yönelten Uyanık, riskli yapılardan başlanarak dönüşüm takviminin açıklanmasını, dar gelirli vatandaşlar için uygulanabilir desteklerin geliştirilmesini ve afet hazırlıklarının sahada ortak tatbikatlarla test edilmesini istedi. Uyanık, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "İstanbul'un depreme karşı bekleyecek vakti yoktur! Algı biter, hakikat konuşur."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör