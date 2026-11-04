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Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:48

5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor

Giresun Alucra'da yaşayan Dursun Kılıçkaya, "kırmızı altın" diye bilinen safranı dağlarda yetiştirmek için tam beş sene pes etmeden uğraştı. Gramı bile servet değerinde olan bu ürünü en sonunda kendi bahçesinde toplamayı başardı.

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5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor
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1500 rakımda bu bitkiyi yetiştirmek ilk başta herkese imkansız gibi görünüyordu. Üretici, Dursun Kılıçkaya bıkmadan usanmadan defalarca deneme yaparak toprağın huyunu suyunu çözmeyi başardı. Mor çiçeklerin filizlenmesiyle birlikte, o yüksek coğrafyada da bu ürünün yetişebileceğini herkese kanıtlamış oldu.

5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor

Dursun Kılıçkaya bu üretime ilk olarak bahçesinde küçük bir alanda başladı. Amacı Alucra'nın toprağı ile ikliminin safrana uygun olup olmadığını görmekti.

5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor

5 yıl boyunca vazgeçmeden gözlemledi

Tam 5 yıl boyunca deneme yanılma yöntemiyle toprağı takip etti. Bitkinin ne zaman su istediğini ve hava şartlarına nasıl tepki verdiğini sabırla inceledi.

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5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor

1500 rakımda yetişebileceğini kanıtladı

Alucra'nın 1500 metre yüksekliğindeki arazi yapısında bu kıymetli ürünün yetiştirilebileceğini herkese gösterdi. Gösterdiği bu ısrar, ilçede alternatif tarım yapmak isteyenlere de cesaret verdi.

5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor

Ağustos ve Eylül aylarında ekiliyor

Safran soğanları Ağustos ayının ortası ile Eylül başı arasındaki zaman diliminde toprağa dikiliyor. Toprakla buluşan soğanlar sonbahar soğukları başlamadan kök salıyor.

5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor

Ekim ve Kasım'da mor çiçekler açıyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte bahçede mor renkli safran çiçekleri baş gösteriyor. Çiçekler açtığı an sabahın erken saatlerinde büyük bir titizlikle toplanıyor.

5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor

İlk yıl dönümden 300 gram ürün alındı

Üretimin ilk senesinde dönüm başına yaklaşık 300 ile 400 gram arasında kuru safran elde edildi. Toplanan çiçeklerden çıkarılan kırmızı lifler kurutularak hazır hale getirildi.

5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor

Alucra toprağının ne kadar bereketli olduğunu gösterdi

Bu başarı, Alucra'nın iklim ve toprak yapısının safran gibi değerli bitkilere ne kadar uygun olduğunu net bir şekilde kanıtladı. Doğru yöntem uygulandığında bölge topraklarının ne kadar verimli olduğu da açıkça ortaya çıktı.

5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor

"Kırmızı altın" unvanının hakkını veriyor

Binbir emekle toplanıp kurutulan safranın kilosu piyasada 600 bin ile 900 bin lira arasında alıcı buluyor. Yüksek ekonomik değeri sayesinde üreticinin harcadığı tüm emeğin karşılığını veriyor.

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5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor
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