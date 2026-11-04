5 yıllık emeğin karşılığını bir servet! Kilosu 900 bin liradan satılıyor

Alucra toprağının ne kadar bereketli olduğunu gösterdi

Bu başarı, Alucra'nın iklim ve toprak yapısının safran gibi değerli bitkilere ne kadar uygun olduğunu net bir şekilde kanıtladı. Doğru yöntem uygulandığında bölge topraklarının ne kadar verimli olduğu da açıkça ortaya çıktı.