50 bin kişi gardaşlarıyla kucaklaşmaya geliyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl bu yılki Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıkları titizlikle yürütüyor. 6-7-8 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek 743'üncü şenlikler kapsamında Şanlıurfa'dan Balıkesir'e, Kütahya'dan Gaziantep'e ve Mersin'e kadar yurdun dört bir tarafından temsilciler, Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından özel olarak Bilecik'e davet edildi. 3 gün sürecek şenliklerde yapılması gerekenler, eksiklikler ve bu yıl ilk kez yapılacak yenilikler masaya yatırıldı. Vali Aygöl, Söğüt'teki tören, festival ve oyun alanlarını da gezerek incelemelerde bulundu. 120 Yörük Türkmen temsilcisi ile federasyon, dernek ve birlik başkanlarının katıldığı kurultayda Yörük ve Türkmenlere özgü poşular da boyunlara takıldı.

Söğütlüler, "Ecdadımıza yakışır kusursuz bir tören düzenleyelim" dileklerinde bulundular. Şanlıurfa Siverek Karakeçili Derneği, Suruç Karakeçili Derneği, Gaziantep Kayı Karakeçili Derneği, Balıkesir Oğuz Boyları Manav Derneği, Susurluk Oğuz Boyları Derneği, Ayvalık Oğuz Boyları Yörük Derneği ve Karakeçili Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu gibi onlarca sivil topluk kuruşlarının katılacağı şenliklerin bu yıl çok daha kalabalık olması ve yaklaşık 50 bin kişinin katılması bekleniyor.

ŞİFALI PİLAV GELENEĞİ

Yurdun dört bir tarafından sayısız mesaj yazan vatandaşlar, "Bilecik Valimiz sayın Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamımız sayın Ömer Faruk Tuncer ve Söğüt Belediye Başkanımız sayın Ferhat Durgut ile istişare toplantısı yapıldı. Birlik ve beraberliği pekiştirici, verimli ve güzel bir çalışma oldu. Üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız. Bizler yurdumuzun dört bir tarafından Ertuğrul Gazi beyimizin manevi huzurunda buluşmak için geliyoruz. Gönül coğrafyamızın ulaştığı tüm gardaşlarımızla kucaklaşmaya geliyoruz. Misafir olarak değil, ev sahibi olarak geliyoruz Söğüt'e. O gün Söğüt'te beyinin otağında tüm Türk Milleti ev sahibi. Misafirperverliklerinden dolayı yetkililere ve bizi ağırlayanlara sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştular. Yöre halkı Bilecik'te tam 742 yıldır kutlanan şenliklerde dağıtılan şifalı pilav geleneğinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için çalışmaların başlatılmasını istiyor. İnegöl Ertuğrul Gazi Kültür ve Yaşatma Derneği ise sosyal medyadan, "Eskişehir, Söğüt ve Bilecik'te yapılan tüm toplantılarda önemli kararlar alındı" dedi.