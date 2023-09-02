Haberler Yaşam Haberleri 50 yıllık hayal için hedef 29 Ekim
Giriş Tarihi: 2.9.2023

50 yıllık hayal için hedef 29 Ekim

Kocaeli’nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi hızla ilerliyor. Teleferiğin Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete girmesi planlanıyor

ABBAS ÇAKAR
50 yıllık hayal için hedef 29 Ekim
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kartepe Teleferik projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Derbent ve Kuzuyayla'yı birbirine bağlayacak projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor. Kartepe Teleferik projesini yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, çalışmaların hızlı ilerlediğini ve belirlenen takvimde Kartepe'nin yıllardır beklediği teleferiğe kavuşacağını söyledi. İlk olarak Derbent'te bulunan istasyonu inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu, burada firma yetkilileri ile görüştü. Çalışmaların 29 Ekim tarihinden önce tamamlanmasını isteyen Gündoğdu, Büyükşehir yetkililerinden de projenin detayları hakkında bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle Kuzuyayla'ya geçen Gündoğdu, burada da çalışmaların detayları hakkında bilgilendirildi. Gündoğdu, teleferik sisteminin ve parçalarının tamamının üretildiğini ve projenin genel ilerlemesinin yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirtti.



KÖRFEZ MANZARALI
Derbent-Kuzuyayla arasındaki yolculuk 14 dakika sürecek. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolcular, muhteşem Körfez manzarasını izleme şansını bulacak. Teleferiğin zirvesinde Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda 200 bin metrekarelik alanda hazırlanan projenin çalışmalarına başladı. Kuzuyayla, doğaseverlerin keyifli anlar yaşayacağı zirvelerden biri olacak. 200 bin metrekarelik proje kapsamında piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu kendisine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanı yaptı
Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
SON DAKİKA | Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar! "Türk mühendisler dünyaya damga vurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Filenin Sultanları finalde! İtalya'yı devirdik: Tarihte 3. kez...
Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan 5 gollü tarife! Fırtına, Kasımpaşa karşısında şov yaptı…
SON DAKİKA | İsveç’ten NATO açıklaması: Türkiye için umutluyuz!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
SON DAKİKA | Kandil ve Asos'a hava harekatı! Teröristlerin üsleri yerle bir edildi
Kehf Suresi Okunuşu - Kehf Suresinin Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Fazileti
ARKADAŞINA GÖNDER
50 yıllık hayal için hedef 29 Ekim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA