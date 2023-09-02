50 yıllık hayal için hedef 29 Ekim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kartepe Teleferik projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Derbent ve Kuzuyayla'yı birbirine bağlayacak projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor. Kartepe Teleferik projesini yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, çalışmaların hızlı ilerlediğini ve belirlenen takvimde Kartepe'nin yıllardır beklediği teleferiğe kavuşacağını söyledi. İlk olarak Derbent'te bulunan istasyonu inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu, burada firma yetkilileri ile görüştü. Çalışmaların 29 Ekim tarihinden önce tamamlanmasını isteyen Gündoğdu, Büyükşehir yetkililerinden de projenin detayları hakkında bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle Kuzuyayla'ya geçen Gündoğdu, burada da çalışmaların detayları hakkında bilgilendirildi. Gündoğdu, teleferik sisteminin ve parçalarının tamamının üretildiğini ve projenin genel ilerlemesinin yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirtti.Derbent-Kuzuyayla arasındaki yolculuk 14 dakika sürecek. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolcular, muhteşem Körfez manzarasını izleme şansını bulacak. Teleferiğin zirvesinde Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda 200 bin metrekarelik alanda hazırlanan projenin çalışmalarına başladı. Kuzuyayla, doğaseverlerin keyifli anlar yaşayacağı zirvelerden biri olacak. 200 bin metrekarelik proje kapsamında piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak.