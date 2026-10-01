500 başarılı genç kutsal topraklarda

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Önder İmam Hatipliler Derneği, gençlere yönelik çalışmalarına kutsal topraklarda anlamlı bir buluşma daha ekledi. 2026 LGS ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler ile yıl boyunca ÖNDER Gençlik bünyesinde aktif olarak çalışmalar yürüten genç gönüllülerden oluşan 500 kişilik kafile, umre programı kapsamında kutsal toprakları ziyaret etti. Gençler, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de ibadetlerini yerine getirirken İslam tarihinin önemli duraklarını da ziyaret etme imkânı buldu.