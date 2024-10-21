500 bin şiş et, 400 bin şişe şalgam tüketildi

Adana Valiliği himayesinde bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla kapılarını açan 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, binlerce kişiye dört gün boyunca bir lezzet şöleni yaşattı. Birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı festivalde 500 bin şiş et ile 400 bin şişe şalgam tüketildi. Festivalde; tarım zirvesi, Adana mutfağı ve sokak lezzetlerinin tanıtılmasının yanı sıra şef sunumları, söyleşiler, yemek yarışmaları, tadım etkinlikleri ile ödüllü festival koşusu katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Festivalle ilgili bir değerlendirme yapan Vali Yavuz Selim Köşger, gördükleri ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi. Festivalin kente hem ekonomik anlamda hem de tanıtım anlamında büyük katkılar sağladığını ifade eden Vali Köşger, "Festival boyunca Adana'mızda otellerdeki 13 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu. Festivalimizin Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki otellerin doluluk oranına da etkisi çok yüksek oldu" dedi.

Adana'nın gastronomi turizminin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Vali Köşger, "Festivali 800 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bu yılki festival; kadim kentimizin zengin mutfak kültürünü, tarihi ve turistik değerlerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda Adana ekonomisine büyük katkı sağladı. Öyle ki hem Adanalı hemşehrilerimiz hem de ülkemizin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin yaptığı harcamalarla birlikte toplam 3,7 milyar TL'lik bir ekonomik değerden bahsedebiliriz" diye konuştu. Merkez Park'taki alanda 76 stantta satış yapıldığını, 48 kadın kooperatif standı ile 13 belediye standının yer aldığını kaydeden Vali Köşger, "Adana sadece kebaptan ibaret olmayan bir şehir ama Adana deyince de akla ilk gelen lezzetler tabi ki kebabı ve kebabın yanında olmazsa olmaz şalgamı. Bu sene festivalimizde yaklaşık olarak 500 bin şiş et ve 400 bin şişe şalgam tüketildi" şeklinde konuştu.