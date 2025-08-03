500 kilometre boyunca içime ağladım

Dil eğitimi için gittiği ABD'de kullandığı bisiklete bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ODTÜ öğrencisi Salih Koç'un (21) babası Necmettin Koç, SABAH'a konuştu.

EŞİME SÖYLEYEMEDİM

Salih Koç'un kaza yaptığı saatlerde Baba Necmettin Koç ve anne Rabia Koç Bulgaristan'da olduğu ortaya çıktı. Baba Necmettin Koç, o acı haberi aldığı anları SABAH'a anlattı. Koç, "Gece saatleriydi. O an kötü bir şey olduğu içime doğdu. Eşime Bursa'ya dönmemiz gerektiğini söyledim ama acı haberi veremedim. Yolda fenalaşır diye düşündüm. Yaklaşık 500 kilometre yol geldik. O yol boyunca hep içime ağladım."