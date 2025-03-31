500 yıllık semtte asırlık gelenek

İstanbul'un tarihi semtlerinden Anadolu Kavağı'nda asırlardır süren bayram geleneği dün sabah bir kez daha yaşatıldı. 432 yıllık Midillili Ali Reis Camii'nde Ramazan Bayramını kılan cemaat, dualar ettikten sonra cami dışına çıkarak bayramlaştı. Metrelerce uzunluktaki kuyrukta selamlaşıp bayramlaşan semt sakinleri birlik ve beraberlik temennilerinde bulundu. Büyüklerin ellerinden öpüldü, küçüklere harçlıklar verildi. Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Kavağı Mahallesinin Muhtarı Serkan Çağlar, "Bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Başta komşularımızın olmak üzere tüm ülkemizin ve İslam aleminin mübarek bayramını kutluyorum" dedi.