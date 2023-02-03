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Giriş Tarihi: 4.2.2023

500 yıllık top gülleleri muhtarlıkta sergileniyor

AA
500 yıllık top gülleleri muhtarlıkta sergileniyor
Osmanlı ordusunun Anadolu'daki en önemli gülle üretim merkezlerinden Bilecik'in Söğüt ilçesi Küre köyünde çiftçilerin tarla sürerken bulduğu gülleler, muhtarlıkta sergileniyor. 500 yıl önce üretilen top güllelerle ilgili Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan "Küre'deki gülle üretim merkezlerinde 1600-1700 kişinin çalışması doğal olarak oradaki sosyal ve ekonomik hayatı da etkilemiştir, orası adeta bir şehir haline gelmiştir" dedi.

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500 yıllık top gülleleri muhtarlıkta sergileniyor
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