51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davası yeniden görülecek

Gaziantep'te asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada istinaf, değerlendirmelerdeki hatalar nedeniyle tüm hükümleri bozdu. Kararda, binanın yıkılma nedenlerinin açıklığa kavuşturulması ve her sanığın kusurunun ayrı ayrı belirlenmesi istendi. Dairenin kararında, dosyadaki çelişkili raporlara dayanılarak yeterli gerekçe ortaya konulmadan hüküm kurulduğu belirtildi. Dosyanın yeniden incelenmesi ve yeni bir karar verilmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedildi. Bozma kararında, öncelikle binanın hangi kusurlu davranışlar nedeniyle yıkıldığının tespit edilmesi gerektiği vurgulandı. Sanıkların üstlendikleri görevler, sorumlulukları ve binaya yaptıkları müdahaleler dikkate alınarak kusurlarının ayrı ayrı belirlenmesi istendi. Bu amaçla dosyanın alanında uzman bir bilirkişi heyetine verilmesi, açık ve net bir ek rapor hazırlanması gerektiği kaydedildi. Sanıkların hukuki durumlarının da bu rapor doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Daire, olay hakkında doğrudan bilgi sahibi oldukları belirtilen Arzu Emine Kaya ile Kutlu Yaman'ın soruşturma ve yargılama aşamalarında dinlenmemesini de bozma gerekçeleri arasında gösterdi.

Kararda, iki tanığın usulüne uygun şekilde duruşmaya davet edilerek beyanlarının alınması ve sanıkların hukuki durumlarının bu anlatımlar da dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. İstinaf incelemesinde, müteahhit Hasan Hüseyin Sever hakkında verilen beraat kararı da ele alındı. Yerel mahkemenin, Sever'in yıkılan binanın müteahhidi olmadığı kabulüyle beraat hükmü kurduğu ancak sanık ve tanık anlatımları, savunmalar, dosyadaki belgeler ve tapu kayıtlarının binanın fiili müteahhidinin Hasan Hüseyin Sever olduğunu gösterdiğini belirtildi. Bu değerlendirmeyle, Sever hakkında mahkûmiyet yerine beraat kararı verilmesini hukuka aykırı buldu. Kararda, kamu görevlisi olarak yargılanan sanıklar hakkında bilinçli taksir hükümlerinin neden uygulandığının yeterince açıklanmadığına da dikkat çekildi. Bu hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağının, ilgili Yargıtay kararları doğrultusunda tartışılması gerektiği belirtildi. Kararda binanın fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan'a verilen ceza yönünden de hata bulundu. Daire, üst sınıra yakın ceza belirlenmesi gerekirken, daha ağır sonuçların varlığı halinde uygulanabilecek üst sınırdan ceza verilmesini bozma nedenleri arasında saydı. Yılmaz Şahin Yurtyapan ile Eyüp Öğüt'ün tahliye taleplerini reddeden daire, iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Faik Öğüt hakkında tutuklamaya yönelik çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine hükmedildi. İstinaf incelemesine konu tüm hükümler oy birliğiyle bozulurken, 51 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin dosyada yeniden yargılama sürecinin önü açıldı.