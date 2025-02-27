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Giriş Tarihi: 27.2.2025 14:35 Son Güncelleme: 27.2.2025 15:22

52 yıl hapis cezası bulunan zanlı 9 yıldır aranıyordu! Öyle bir yerden çıktı ki! Görenler hayrete düştü...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan firari hükümlü G.D. (36), saklanmak için kazdığı çukurda yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklandı

DHA
52 yıl hapis cezası bulunan zanlı 9 yıldır aranıyordu! Öyle bir yerden çıktı ki! Görenler hayrete düştü...

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 yıldır firari olan, 16'sı 'Kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık', 1'i 'Basit yaralama' suçlarından aranan G.D.'nin 10 Şubat'ta Ankara'dan otostopla Bolu'ya, oradan yürüyerek Sakarya'nın Karasu ilçesine gittiğini tespit etti.

Ekipler, Karasu ilçesindeki Yalı Mahallesi yakınlarında olduğunu belirlediği, 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.D.'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

G.D., saklanmak için kazdığı çukurda yakalandı. G.D., jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklandı.

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52 yıl hapis cezası bulunan zanlı 9 yıldır aranıyordu! Öyle bir yerden çıktı ki! Görenler hayrete düştü...
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