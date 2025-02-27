52 yıl hapis cezası bulunan zanlı 9 yıldır aranıyordu! Öyle bir yerden çıktı ki! Görenler hayrete düştü...

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 yıldır firari olan, 16'sı 'Kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık', 1'i 'Basit yaralama' suçlarından aranan G.D.'nin 10 Şubat'ta Ankara'dan otostopla Bolu'ya, oradan yürüyerek Sakarya'nın Karasu ilçesine gittiğini tespit etti.

Ekipler, Karasu ilçesindeki Yalı Mahallesi yakınlarında olduğunu belirlediği, 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.D.'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

G.D., saklanmak için kazdığı çukurda yakalandı. G.D., jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklandı.