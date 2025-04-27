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Giriş Tarihi: 27.4.2025 19:57 Son Güncelleme: 27.4.2025 20:07

55 yaşındaki adam evinin balkonunda ölü bulundu

Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki adam, kendine ait olan evinin balkonunda ölü bulundu.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
55 yaşındaki adam evinin balkonunda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi Göçmenler mevkiinde meydana geldi. Kendine ait olduğu öğrenilen evde yaşayan 55 yaşındaki Recep Alaca isimli vatandaş evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Kendisinden uzun bir müddet haber alınamaması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile polis sevk edildi. Balkonda cansız bir şekilde fark edilen Recep Alaca'ya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekiplerinin Alaca'ya yaptığı müdahalesinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Recep Alaca'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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55 yaşındaki adam evinin balkonunda ölü bulundu
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