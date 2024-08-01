56 bin 500 dönüm arazi suyla buluşacak

Edirne'nin Lalapaşa İlçesi'nde bulunan ve Haziran ayında ihalesi yapılan 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nda yapım çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla, Tunca Nehri' üzerine yapılacak barajla bölgedeki ekili ürünlerin veriminin arttırması hedefleniyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık ayçiçeği, çeltik ve mısırda verim kaybına neden oluyordu. Yapılacak barajla birlikte bölgede kuraklığın ve hasattaki verim kaybının da önüne geçilecek. AK Parti İl Başkanı Belgin İba yapılacak barajla üreticinin endişelerinin sona ereceğini belirtti. Barajın yapılmasıyla birlikte kurak arazilerin sulanabilir hale geleceğini ve 11 köyün buradan faydalanacağını ifade eden İba, baraj sayesinde toprakların sulanıp hasatta verim kaybının da önüne geçileceğinin altını çizdi. İba, "Baraj sayesinde hasat sezonunda verim kayıplarının önüne geçilecek. Son yıllarda yaşanan kuraklığın barajların önemini bir kez daha gösterdi. Baraj yapımıyla birlikte verimli topraklarımız suya doyacak. Çömlekköy Barajı ve Sulaması Projesi'yle sulu tarımın daha geniş alana yayılmasını hedefliyoruz. Sulama imkanı ile üreticimiz gelirini artıracak, kuraklık endişesi duymadan toprağını ekebilecek" dedi.Barajın kentteki çeltik, hububat ve buğday olmak üzere tarımsal üretime güç katacağını vurgulayan İba, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de tarım bakanlığının bölgeye katkı sağlayacak projelerde büyük destekleri oldu. Bu desteklerinde dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'a üreticiler adına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum Edirne'mizin toprağının bereketi, suyun verdiği destekle can bulacak" diye konuştu. Kil çekirdek kaya dolgu tipinde ve temelden yüksekliği 57 metre olan Edirne Çömlekköy Barajı, 22,25 milyon metreküp (m3) su biriktirme hacmine sahip olacak. 8 Şubat'ta inşaat sözleşmesi imzalanan barajın maliyeti 823 milyon TL olarak belirlendi.ÇÖMLEKKÖY Barajı'nın yapım çalışmalarının başlaması, bölge üreticilerinin de yüreğine su serpti. Baraj yapımının üreticiler olarak sevinçle karşılandığını belirten, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Bu yaşanan kuraklığın barajın önemini daha da arttırdı. Şuan tahliye borularında çalışma yapılıyor. Kurak geçen günlerde baraj bizim için çok önemli. Edirneli üreticiler olarak emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.