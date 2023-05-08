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Giriş Tarihi: 8.5.2023 10:33 Son Güncelleme: 8.5.2023 10:40

15 göçmen kaçakçısından 11'i tutuklandı

Yasadışı yollarla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu şahısları, deniz yolu ile Romanya’ya götüren ve 10 adet göçmen kaçakçılığı olayını organize ettiği tespit edilen organize suç örgütü mensubu 15 şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
15 göçmen kaçakçısından 11’i tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının organize göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Şüpheli şahısların, yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenleri deniz yolu ile Karadeniz üzerinden Romanya'ya götürme hazırlığında olduğu bilgisi alındı. Yaklaşık 10 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde organize çalışan bir suç örgütünün yapısı deşifre edildi.

PARA KARŞILIĞI UMUT SATMIŞLAR

Örgüt üyelerinin İstanbul Fatih'te bulunan 5 ikamet adresi ile 2 restoran yakın takibe alındı. Söz konusu paravan restoranların; kaçak göçmenlerin uğrak yeri olduğu, buluşma adresi olarak sık sık kullanıldığı, buraya yemek yemek için gelen göçmenleri ikna ederek müşteri kazanmaya çalıştıkları, kandırdıkları göçmenlerden Avrupa'ya geçiş için 5 bin-7 bin Dolar/Euro para istedikleri, kaçış planlarının ve para transferinin burada gerçekleştiği tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler; belirlenen 5 ayrı adres ile 2 işyeri ve kullanılan 10 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 örgüt üyesi yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada; 6 adet balıkçı teknesi, 9 adet şişme bot, 10 adet otomobil, 35 adet pasaport, 1 adet tabanca, 12 adet can yeleği, 25 adet cep telefonu, 1 adet dürbün, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ile çok sayıda belge ele geçirildi.

UMUDA DEĞİL ÖLÜME YOLCULUK

Örgüt üyelerinin Romanya yerine adeta ölüme gönderdiği kaçak göçmenlerin bir kısmı Arnavutköy Karaburun açıklarındaki tekneleri batmak üzereyken son anda kurtarıldı, bir kısmı da teknelere binmeden ormanlık alanda yakalandı. Yakalanan 583 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu tamamı yabancı uyruklu 15 şahıstan 11'i tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 15 örgüt üyesinin tamamının yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu, Türkiye'de oturma izni bulunan akrabaları yardımı ile restoran açtıkları, restoran adı altında göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ortaya çıktı.

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15 göçmen kaçakçısından 11'i tutuklandı
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