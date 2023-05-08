15 göçmen kaçakçısından 11’i tutuklandı

PARA KARŞILIĞI UMUT SATMIŞLAR

Örgüt üyelerinin İstanbul Fatih'te bulunan 5 ikamet adresi ile 2 restoran yakın takibe alındı. Söz konusu paravan restoranların; kaçak göçmenlerin uğrak yeri olduğu, buluşma adresi olarak sık sık kullanıldığı, buraya yemek yemek için gelen göçmenleri ikna ederek müşteri kazanmaya çalıştıkları, kandırdıkları göçmenlerden Avrupa'ya geçiş için 5 bin-7 bin Dolar/Euro para istedikleri, kaçış planlarının ve para transferinin burada gerçekleştiği tespit edildi.