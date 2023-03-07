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Giriş Tarihi: 7.3.2023 11:26 Son Güncelleme: 7.3.2023 11:38

Enkazdan yaralı kurtulan 59 çocuğun ailesi aranıyor

Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan depremin ardından enkazdan yaralı olarak kurtulan 600 çocuğun tedavi amaçlı Adana’ya getirildiğini açıklayan Adana Valisi Süleyman Elban, 59 çocuğun da ailesinin henüz tespit edilemediğini belirtti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Enkazdan yaralı kurtulan 59 çocuğun ailesi aranıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'de yıkılan binaların enkazından kurtarılan 600 çocuk, tedavileri için Adana'daki çeşitli hastanelere getirildi. Vali Süleyman Elban, sadece 59 çocuğun ailesinin henüz tespit edilemediğini, 20 çocuğun da DNA örneğinin alındığını belirtti.

Vali Süleyman Elban, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak hareket edip, depremzede çocukları koruma altına aldıklarını ve tedavi gördükleri katlara da muhtemel bir kaçırma girişimine karşı polis yerleştirdiklerini ifade ederek, "Bu çocukların tamamı kayıt altına alındı. Onları, anne ve babaları dışında kimseye teslim etmedik. Yaşı büyük olan çocuklar, anne ve babalarını tanıyor. Yaşı küçük ve özellikle bebekleri de savcı gözetimindeki DNA testleri sonucu göre ailelerine verdik" dedi.

Depremde ailelerini kaybeden çocuk ve bebekler devlet koruması altına alınırken, 'koruyucu aile' konusunda yoğun bir talep oluştuğunu aktaran Vali Elban, "Talepte bulunan ailelerin, evlerinin depremde hasar görüp görmediğini dahi inceliyoruz. Enkazdan kurtarılan çocukları, koruyucu ailelere vermiyoruz. Çünkü her an aileleri ortaya çıkabilir" diye konuştu.

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Enkazdan yaralı kurtulan 59 çocuğun ailesi aranıyor
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