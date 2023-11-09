6 ay boyunca AVM’de saklanarak yaşamış! Güvenlik görevlileri bile şokta... Savunması pes dedirtiyor

Oldukça becerikli bu genç, alışveriş merkezinde kaldığı yere bir çadır, masa, bilgisayar ve hatta ergonomik bir sandalye getirerek adeta kendi evini kurmuş.
Alışveriş merkezinin prizlerini kullanmak için düzenli olarak çalışma odasından dışarı çıkmasına rağmen, çoğu güvenlik görevlisinden uzunca bir süre boyunca kaçmayı başardı.
Ardından, 30 Ekim'de başka bir güvenlik görevlisinin gencin düzeneği fark edip tutuklanmasına kadar Şanghay alışveriş merkezinde merdivenlerin altında yaşadı.
Gencin kendine kurduğu rahat ortamın görüntüleri ise interneti karıştırdı ve karışık tepkilere yol açtı.
Bazı izleyiciler adamı "parazit" olarak adlandırdı ve tehlikeli olabileceğini söylerken, diğerleri kiradasız bir yerde yaşamayı keşfettiğini söyledi.