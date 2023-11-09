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Giriş Tarihi: 9.11.2023 10:13

6 ay boyunca AVM'de saklanarak yaşamış! Güvenlik görevlileri bile şokta... Savunması pes dedirtiyor

Bir alışveriş merkezindeki güvenlik görevlileri, iddiaya göre bir adamın altı aydır merdiven altında yaşadığını keşfettiklerinde şaşkına döndü. Yaşadığı yeri ve savunmasını duyan güvenlik görevlileri bile inanamadı...

6 ay boyunca AVM’de saklanarak yaşamış! Güvenlik görevlileri bile şokta... Savunması pes dedirtiyor

Oldukça becerikli bu genç, alışveriş merkezinde kaldığı yere bir çadır, masa, bilgisayar ve hatta ergonomik bir sandalye getirerek adeta kendi evini kurmuş.

Alışveriş merkezinin prizlerini kullanmak için düzenli olarak çalışma odasından dışarı çıkmasına rağmen, çoğu güvenlik görevlisinden uzunca bir süre boyunca kaçmayı başardı.

Ancak bir süre sonra alışveriş merkezinde çalışan bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanan genç sınava çalışmak için bir yere ihtiyacı olduğunu söyleyince güvenlik görevlisi üzülerek kalmasına izin verdi.

Ardından, 30 Ekim'de başka bir güvenlik görevlisinin gencin düzeneği fark edip tutuklanmasına kadar Şanghay alışveriş merkezinde merdivenlerin altında yaşadı.

Gencin kendine kurduğu rahat ortamın görüntüleri ise interneti karıştırdı ve karışık tepkilere yol açtı.

Bazı izleyiciler adamı "parazit" olarak adlandırdı ve tehlikeli olabileceğini söylerken, diğerleri kiradasız bir yerde yaşamayı keşfettiğini söyledi.

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6 ay boyunca AVM'de saklanarak yaşamış! Güvenlik görevlileri bile şokta... Savunması pes dedirtiyor
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