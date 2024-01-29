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Giriş Tarihi: 29.1.2024 11:03 Son Güncelleme: 29.1.2024 11:10

Van'da acı olay! 6 aylık bebek yanarak can verdi

Van’da bir evde çıkan yangında 6 aylık bebek beşiğinde yanarak hayatını kaybetti. Van Özalp’te Çavuşlar Mahallesi'nde gece saatlerinde tek katlı evde çıkan yangında, 6 aylık Şerzan bebek beşiğinde yanarak can verdi. Anne Güler ve baba Rıfat Güler ise ekipler tarafından son anda alevlerin arasından kurtarıldı.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Van’da acı olay! 6 aylık bebek yanarak can verdi

Yangın geç saatlerde Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çavuşlar Mahallesinde çıktı. Tek katlı evde oturan Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, iddiaya göre uyuduktan sonra sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, Güler çiftini alevlerin arasından çıkardı.

Dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Güler çifti gözyaşlarına boğuldu. Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Van'da acı olay! 6 aylık bebek yanarak can verdi
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