6 aylık bebek yangında öldü

Van'ın Özalp ilçesinde tek katlı evde geçtiğimiz gece çıkan yangında 6 aylık Şerzan bebek beşiğinde yanarak can verdi. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta olan Çavuşlar Mahallesi'nde tek katlı evde oturan Rıfat ve Güler Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, uyuduktan sonra sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, Güler çiftini alevlerin arasından çıkardı ancak 6 aylık Şerzan bebek kurtarılamadı. Güler çifti gözyaşlarına boğuldu.