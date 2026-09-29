6 aylık kıdemi 2 günle tartışma konusu olmuştu: AYM’den dikkat çeken karar

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre, Gülşah K., 15 Mart 2021'de bir bankada yatırım uzmanı olarak çalışmaya başladı. Gülşah K., 13 Eylül 2021'de "performans yetersizliği" gerekçesiyle işten çıkarıldı. Kovid-19 nedeniyle 5-18 Eylül 2021 tarihleri arasında raporlu olan Gülşah K.'ye fesih ihbarnamesi ise 18 Eylül 2021'de tebliğ edildi. Bunun üzerine Gülşah K., İstanbul 11. İş Mahkemesinde işe iade talebiyle dava açtı. Başvurucu, fesih bildiriminin kendisine tebliğ edildiği tarih itibarıyla 6 aylık kıdem koşulunu sağladığını belirtti.
"PERFORMANS YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARILMAM HAKSIZ"
Gülşah K., çalıştığı süre boyunca yöneticileri tarafından sürekli takdir edildiğini belirterek, performans yetersizliği gerekçesiyle işten çıkarılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu savundu. Davalı banka ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, çalışanın iş akdinin 13 Eylül 2021'de haklı nedenle sona erdirildiğini ve işe iadenin şartlarından biri olan 6 aylık kıdem koşulunun gerçekleşmediğini ileri sürdü.
YEREL MAHKEME İŞE İADE KARARI VERDİ
Davayı değerlendiren İstanbul 11. İş Mahkemesi, Gülşah K.'nin işe iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, işveren tarafından işe başlatılmaması halinde davacıya 43 bin 666 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Yerel mahkeme kararında, davacının kıdeminin 6 ay olmasına 2 gün kala iş akdinin feshedildiği hatırlatıldı. Gülşah K.'nin raporlu olması nedeniyle fesih ihbarnamesinin kendisine 18 Eylül 2021'de tebliğ edildiğine dikkat çekilen kararda, bu nedenle çalışanın iş güvencesi hükümlerinden yararlandırılması gerektiği belirtildi. Mahkeme ayrıca, fesih öncesinde davacının savunmasının alınmadığına işaret ederek, şekil ve şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmeyen feshin geçersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.
İSTİNAF MAHKEMESİ BANKAYI HAKLI BULDU
Yerel mahkemenin kararına itiraz edilmesi üzerine dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi inceledi. İstinaf mahkemesi, Gülşah K.'nin iş yerindeki kıdemini 5 ay 28 gün olarak kabul etti. Davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı sonucuna varan daire, işe iade davasının reddine kesin olarak karar verdi.
AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU YAPTI
İstinaf kararının ardından Gülşah K., Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren AYM, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesine gönderilmesine hükmedildi.
AYM: İSTİNAF MAHKEMESİ YETERLİ GEREKÇE SUNMADI
AYM'nin kararında, 6 aylık kıdem koşulunun sağlık raporu ve fesih bildiriminin başvurucuya ulaştığı tarih esas alınarak gerçekleştiğini kabul eden yerel mahkemenin, bu değerlendirmesini kararında gerekçeleriyle açıkladığı belirtildi. Kararda, istinaf mahkemesinin ise davayı neden reddettiğine ilişkin yeterli gerekçe göstermediği ifade edildi. Bu nedenle AYM, başvurucunun adil yargılanma hakkı kapsamında güvence altına alınan gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar vererek yeniden yargılama yapılmasının önünü açtı.