6 aylık kıdemi 2 günle tartışma konusu olmuştu: AYM’den dikkat çeken karar

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre, Gülşah K., 15 Mart 2021'de bir bankada yatırım uzmanı olarak çalışmaya başladı. Gülşah K., 13 Eylül 2021'de "performans yetersizliği" gerekçesiyle işten çıkarıldı. Kovid-19 nedeniyle 5-18 Eylül 2021 tarihleri arasında raporlu olan Gülşah K.'ye fesih ihbarnamesi ise 18 Eylül 2021'de tebliğ edildi. Bunun üzerine Gülşah K., İstanbul 11. İş Mahkemesinde işe iade talebiyle dava açtı. Başvurucu, fesih bildiriminin kendisine tebliğ edildiği tarih itibarıyla 6 aylık kıdem koşulunu sağladığını belirtti.

"PERFORMANS YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARILMAM HAKSIZ"

Gülşah K., çalıştığı süre boyunca yöneticileri tarafından sürekli takdir edildiğini belirterek, performans yetersizliği gerekçesiyle işten çıkarılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu savundu. Davalı banka ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, çalışanın iş akdinin 13 Eylül 2021'de haklı nedenle sona erdirildiğini ve işe iadenin şartlarından biri olan 6 aylık kıdem koşulunun gerçekleşmediğini ileri sürdü.