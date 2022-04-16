6 bin yıllık tarih için sergi hazırlığı

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum örenyeri kazılarında çıkarılan ve depolarda saklanan eserler, Avrupa Birliği Projesi'yle Kayseri'deki müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor.Kayseri - Sivas Karayolu üzerinde bulunan Kültepe- Kaniş-Karum örenyerinde kazı çalışmaları 75 yıldır devam ederken, çıkarılan belgelerle Anadolu tarihi aydınlatılmaya devam ediyor. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu "Kayseri Müzesi'ndeki Eski Kaniş Eserlerinin Restorasyonu ve Tanıtımı İçin Sürdürülebilir Türkİtalyan ve Yunan Ortak Projesi" kapsamında, depolardaki tarihi eserlerin müzelerde sergilenmesi amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Proje sonunda 350 eserin sergilenmek için hazır olacağını kaydeden Prof. Dr. Kulakoğlu, "Depolarda bekleyen birçok eserimiz var. Bunların bir kısmının son işlemleri yapılarak teşhire hazır hale getirilmesi gerekiyor. Kültür Bakanlığı'nın izni, Avrupa Birliği'nin desteğiyle bunu hayata geçirmiş olacağız" dedi.