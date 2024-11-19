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Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:37 Son Güncelleme: 19.11.2024 11:40

6 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Berat bulundu!

İzmit Bekirdere’de yaşayan ve geçtiğimiz hafta Çarşamba gününden bu yana kayıp olan 13 yaşındaki Berat Arda Yıldız, İstanbul Taksim’de polis ekipleri tarafından bulundu. Günlerdir endişe içinde olan ailesi, Berat’ın sağ salim bulunarak kendilerine teslim edilmesiyle derin bir nefes aldı.

ABBAS ÇAKAR
6 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Berat bulundu!

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda Berat Arda Yıldız'ın, biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam dört arkadaşıyla birlikte İstanbul'a gittiği tespit edildi. Taksim'de vakit geçiren grup, bir süre sonra Kocaeli'ye geri dönse de, Berat Arda'nın dönmediği öğrenildi. Berat Arda'nın birkaç gün daha İstanbul'da kaldığı süreçte, polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonuç verdi. Taksim'de yapılan aramalar sırasında, 13 yaşındaki genç bulundu ve Kocaeli'den gelen ailesine teslim edildi. Berat Arda Yıldız'ın bulunması, ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarını sevindirdi. Aile, çocuklarının sağlıklı bir şekilde bulunmasını sağlayan emniyet güçlerine teşekkür etti.

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6 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Berat bulundu!
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