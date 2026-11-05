7 ilde kar yağışı! Termometreler o bölgede eksileri gösterdi

PALANDÖKEN BEYAZA BÜRÜNDÜ
Erzurum'da dün öğleden sonra etkili olan yağmur akşam saatlerinde Palandöken Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu devam eden yağışla birlikte zirve kesimleri beyaza büründü.
AĞRI'NIN YÜKSEK KESİMLERİDE KARLA KAPLANDI
Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürerken, kış turizmine yönelik beklentiler de arttı. Son günlerde sağanağın etkili olduğu Ağrı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Taşlıçay ilçesi Gündoğdu köyü ve çevresi sabah saatlerinde etkili olan yağışla beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya güzel manzaralar çıktı.
ORDU'NUN YÜKSEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ordu genelinde bir süredir aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, sabah saatlerinden itibaren beyaza büründü. Yaylada güzel görüntüler oluşurken, bölgede kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan Ordu'nun sahil kesimlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.
ARDAHAN
Ardahan'da da yüksek kesimlere kar yağdı. Yağışla birlikte Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.
BAYBURT'TA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde kar etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 bin 300 rakımlı köyde lapa lapa yağan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürürken yol güzergâhında da kış manzaraları ortaya çıktı.
Meteoroloji, 4-9 Kasım tarihleri arasında Bayburt'ta en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceğini bildirerek zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.