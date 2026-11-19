Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütü kurup bilişim sistemlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen faaliyet kapsamında, "kripto yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdığı değerlendirilen 12 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya illerinde bulunan toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 13 adet cep telefonu, 16 adet SIM kart, 25 adet banka kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 3 milyar 200 milyon TL tutarında para hareketi bulunduğu tespit edidi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.