6 öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu: O öğretmen için istenen ceza belli oldu!

İDDİALARI REDDETTİ

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede M.A.'nın 12 yaşından küçük çocuklara nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği belirtildi. M.A., savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları reddedip, 22 yıllık evli ve 1 çocuğunun olduğunu söyledi. M.A., "3 yıldır özel okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bizden, okulun özel olması sebebiyle öğrencilere daha sevecen ve ilgili yaklaşılması isteniyordu. Okul dışında öğrencilerle bir görüşmem olmadı" diyerek iddiaları reddetti.