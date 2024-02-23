6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında cezalar az bulundu!

"TEK SUÇ DEĞİL, 2 AYRI SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nce incelendi. Daire, yerel mahkemenin kararını hem esas, hem de usul yönünden bozdu. Mağdur çocuğun suç tarihlerinde eşi olan sanık Kadir İstekli tarafından hem 15 yaşının altındayken hem de evliyken cinsel istismara uğraması nedeniyle 2 ayrı suçtan dava açıldığını ancak yerel mahkemenin tek suç yönünden ceza verdiğini belirten 20. Ceza Dairesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca her iki suçun aynı suç olmadığı, aynı suç gibi tek ceza verilemeyeceği yönündeki kararını hatırlattı. Sanık hakkında 2 ayrı suçtan hüküm kurulması gerektiğini vurguladı.