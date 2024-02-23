6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında cezalar az bulundu!

Türkiye'nin gündemine oturan ve kamuoyunda 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olarak bilinen ve H.K.G.'nin cinsel istismara uğraması ilişkin görülen davada yerel mahkemece verilen karar, cezaların az bulunması nedeniyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu.
ESKİ EŞ İLE ANNE VE BABAYA DAVA
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılının ekim ayında dava açıldı. H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı.
YEREL MAHKEMEDEN 3 SANIĞA CEZA
Türkiye'nin gündemine oturan dava geçen yıl ekim ayında İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. Mahkeme "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklu sanık eski eş Kadir İstekli'yi 30 yıl, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'i "çocuğun cinsel istimarına iştirak" suçundan 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel'i ise yine aynı suçtan indirimle 16 yıl 8 ay hapse çarptırmıştı.
"TEK SUÇ DEĞİL, 2 AYRI SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"
Verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nce incelendi. Daire, yerel mahkemenin kararını hem esas, hem de usul yönünden bozdu. Mağdur çocuğun suç tarihlerinde eşi olan sanık Kadir İstekli tarafından hem 15 yaşının altındayken hem de evliyken cinsel istismara uğraması nedeniyle 2 ayrı suçtan dava açıldığını ancak yerel mahkemenin tek suç yönünden ceza verdiğini belirten 20. Ceza Dairesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca her iki suçun aynı suç olmadığı, aynı suç gibi tek ceza verilemeyeceği yönündeki kararını hatırlattı. Sanık hakkında 2 ayrı suçtan hüküm kurulması gerektiğini vurguladı.
ANNE VE BABAYA DA CEZADA ARTIRIM DEĞERLENDİRMESİ
Daire ayrıca Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında mağdurun baba ve annesi olmaları sebebiyle verilen cezada yasa gereğince ayrıca artırım yapılması gerektiğini belirtti. Anne hakkında indirim yapıldığını, sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığının takdiri indirim nedeni olabileceğini anlatan daire, bu durumun da gerekçelendirilmediğini kaydederek hükmü bozdu. Dosya, yargılamayı yapan mahkemeye gönderildi.