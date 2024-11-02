6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin dedesi: Devletimiz gereğini yapacaktır

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolup ailesinin ATV' yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni gece saatlerinde Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işleminin ardından aileye gösterilmişti.

"DEVLETİMİZ GEREKEN CEZAYI VERECEKTİR"

Şirin Elmas Hanilçi'nin dedesi Mahmut Hanilçi, "Sabah gelirdi ekmek yemezse rahat etmezdi. Tüm torunlarım da böyleydi. 3 gündür onu arıyordum, programa da çıktım. Allah'a şükürler olsun isyan etmiyorum, gördüm ya buna razıyım. Cenab-ı Allah bir verir bir alır. Şüpheliyi anlatmama gerek yok, devletimiz ne yapacağını bilir. 6 yaşındaki kıza bunu yaptıktan sonra benim bir şey söylememe veya cezasını vermeme gerek yok. Şikayetçi olsam da olmasam da. Narin'e ne yapıldıysa Narin'den daha beteri buna yapılmıştır. Annesi bizzat morgda gördü ağzını yırtmış dedi. 7 tane amcası vardı onun, bir dedesi varki, onun ağzının yırtıldığını görseydim...Ben ne diyim? Devletimiz gereken cezayı verecektir ben buna inanıyorum. Şikayetçi olsam da olmasam da devletimiz böyle şeylere hiçbir zaman izin vermez. Cezasını devlet verecektir ben buna inanıyorum. Şu an ne desem boştur, devlet gereken neyse verecek. Hakim bey Savcı bey ifadesini alırken elbet seyredecekler, diyecekler ki '6 yaşındaki melek çocuğa nasıl bu şekilde yaptın? Sende din, iman, kitap yok mudur? Bu yaşa kadar boş mu yaşadın? Nasıl ufak çocuğa böyle yaparsın?' Dinsiz, imansız. Bu kadar mı dinsiz ve imansızdın?" dedi.

"BİZ NE ZAMANA KADAR NARİN'LERİ ŞİRİN'LERİ KAYBEDECEĞIZ"

Şirin Elmas Hanilçi'nin akrabası Bilal Yetaz ise haberleri televizyondan gördüğünü ve buraya geldiğini söyleyerek, "Biz ne zamana kadar Narin'leri, Şirin'leri kaybedeceğiz? Suçsuz, günahsız. Bizim de çoluk çocuğumuz da var. Genç kızlarımız da var." ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL ŞİRİN ELMAS HANİLCİ'NİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, 2 gündür kayıp olarak aranırken cesedi mezarlıkta bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Gül burada baba İbrahim Hanilçi, dede Mahmut Hanilçi ve aile üyelerine taziyelerini iletti. Vali Gül, "Süreci sosyal hizmetler boyutuyla takip edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Gül, Şirin Elmas Hanilçi için dua ettikten sonra taziye evinden ayrıldı.

Şirin Elmas Halinci'nin memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği kaydedildi.