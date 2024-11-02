6 yaşındaki Şirin’den kötü haber! Gözaltına alınan şüpheli cinayeti itiraf etti

Şişli'de 31 Ekim'den bu tarafa kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın bulunması için ailesi Müge Anlı'dan destek istemişti. En son evden markete giden Şirin'den bir daha haber alınamamıştı.
İncelenen kamera görüntülerinde Şirin'in bir adamla görüldüğü ve mezarlık yakınlarında kaybolduğu tespit edildi. Görüntülerden tespit edilen şüpheli kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.
Şüpheli ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylese de kamera görüntüleri ortaya çıkınca iddiaya göre cinayeti itiraf etti. Şirin'i boğarak öldürdükten sonra Feriköy mezarlığında bir çukura attığını söyledi.
MEZARLIKTA CESEDİ BULUNDU
Bu ifade üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.