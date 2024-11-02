6 yaşındaki Şirin’den kötü haber! Gözaltına alınan şüpheli cinayeti itiraf etti

Şüpheli ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylese de kamera görüntüleri ortaya çıkınca iddiaya göre cinayeti itiraf etti. Şirin'i boğarak öldürdükten sonra Feriköy mezarlığında bir çukura attığını söyledi.

MEZARLIKTA CESEDİ BULUNDU

Bu ifade üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.