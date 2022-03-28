6 yıl önce öldürülen Mezdeke’nin telefonu açıldı

Şişli'de evinde öldürülen 1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Eski faili meçhul dosyaları inceleyen ekiplerin soruşturmasında biri de 24 Mart 2016 tarihinde Mezdeke Aynur Kanbur'un öldürülmesi olayıydı. Ekipler bu olayın aydınlatılması için Kanbur'un cep telefonunu incelemeye aldı. Ünlü bir markaya ait olan telefonun açılması için gerekli yazışmalar yapıldı. Son olarak yeni bir sim kart ile aynı numaradan hat çıkarılıp yeni telefona bulut yedeği aktarıldı. Ve Aynur Kanbur'un kullandığı sim kart 6 yıl sonra açıldı.