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Giriş Tarihi: 28.3.2022 14:10

6 yıl önce öldürülen Mezdeke'nin telefonu açıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
6 yıl önce öldürülen Mezdeke’nin telefonu açıldı

İstanbul Şişli'de 6 yıl önce Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce açılamayan cep telefonuyla ilgili önemli gelişme, yaşandı. Aynı numara ile yeniden çıkarılan sim kartı yeni bir telefona takılıp bulut yedeği alındı. 6 yıl sonra ilk kez açılan telefon incelemeye alındı.

Şişli'de evinde öldürülen 1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Eski faili meçhul dosyaları inceleyen ekiplerin soruşturmasında biri de 24 Mart 2016 tarihinde Mezdeke Aynur Kanbur'un öldürülmesi olayıydı. Ekipler bu olayın aydınlatılması için Kanbur'un cep telefonunu incelemeye aldı. Ünlü bir markaya ait olan telefonun açılması için gerekli yazışmalar yapıldı. Son olarak yeni bir sim kart ile aynı numaradan hat çıkarılıp yeni telefona bulut yedeği aktarıldı. Ve Aynur Kanbur'un kullandığı sim kart 6 yıl sonra açıldı.

Sim kartın takıldığı telefon Siber Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek incelemeye alındı. Mesajlaşma programlarındaki yazışmaları ve internette başka uygulamalardaki görüşmeleri mercek altına alındı. İnceleme sonucunda tüm ayrıntılar ortaya çıkacak.

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6 yıl önce öldürülen Mezdeke'nin telefonu açıldı
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