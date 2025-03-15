6 yıldır kaçıyordu, JASAT yakaladı: Çocuk istismarcısı hükümlüye jandarma kıskacı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü B.L.'nin izini sürerek titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin saklandığı yer belirlendi ve operasyon düzenlendi. JASAT timleri tarafından kıskıvrak yakalanan B.L., gözaltına alındı.

JANDARMADAN SERT MESAJ: "HESAP VERECEKLER"

İçişleri Bakanlığı, özellikle çocuklara yönelik suçlara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Çocuklarımızı hedef alan karanlık zihniyetler, insanlık dışı eylemlerinin hesabını mutlaka verecekler. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

B.L., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakkındaki 30 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.