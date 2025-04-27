60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 132 kilometrelik ilk etabını Simon Dehaırs kazandı

23 ülkeden 160 sporcunun katıldığı 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Türkiye) 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile başladı. Saat 10.20'de Antalya Atatürk Parkı'ndan verilen startla bisikletçiler pedal çevirmeye başladı. Start noktasında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayatı ve yönetim kurulu üyeleri ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan hazır bulundu. Parkur güneşli, rüzgarsızdı. 3 kilometre 200 metreyi nötralize (etap dışı) olarak pedal çeviren bisikletçilere gerçek start bu kilometreden sonra verildi. Bisikletçiler bu etabın ilk prim kapısı olan 43.6 kilometreye doğru mücadeleye başladı. Start sonrası Mevlana Caddesi'nden çıkan peloton (Ana Grup) içinde kopma görülmedi. Aspendos Bulvarı da toplu halde geçildi. 100. yıl Bulvarı kat edilirken ilk kaçışlar başladı. Ancak peloton kaçan küçük grupları yakın takibine aldı. 8'li bir grup 20 saniye kadar arayı açmayı başardı.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU TUR'DA

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunu geçen yıl şampiyon olarak tamamlayan Frank Van Der Broek 2025'te iddialı olduğunu söyledi ve ilk etapta pelotonun içinde pedal çevirmeye başladı.

2 TÜRK BİSİKLETÇİSİ GRUPTA

Kaçan 8'li grubun içinde Team Novo Nordisk Takımı'ndan Filippo Ridolfo, Spor Toto'dan Ahmet Örken, İstanbul Büyükşehir Belediye'den Arda Tekirdağ, Bike Aid'den Vinzent Dorn, China Glory Takımından Willem Smit, Mazowsze Serce Polski Takımından Konrad Czabok, Terengganu Cycling Tea'den Muhamad Nur Mohd Zariff, Euskal-Tel Euskadi Takımından Jon Agirre Egana sıkı bir tempo yapmaya başladı. Kaçış grubu peloton ile zaman farkını dakika 15 saniye kadar açtı. Peloton şimdilik fazla tempodan kaçınmış gibi gözüküyor.

AHMET ÖRKEN KAÇIŞI BIRAKMIYOR

2012'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 12 kez katılan ve 2017'de Selçuk finişinde Sam Bennett'in ardında etap ikinciliğini yakalayan Ahmet Örken kaçış grubundan kopmamak için büyük gayret sarf ediyor.

TEMPOYU X-MOBİLİTY TAKIMI BELİRLİYOR

Pelatonun tempoyu belirleyen takımları arasında X-Mobility takımın gözde sporcusu Alexander Kristoff bulunuyor. TUR'a ilk kez katılmasına rağmen çok iddialı olduğunu söylemekten geri kalmıyor. Teams Lotto ve Picnic takımları tempo yapmada büyük çaba sarf ediyor.

ELIA VIVIANI "KAZANMAK İÇİN BURADAYIM"

2010 yılında ilk zaferini Antalya'da kazanan Elia Viviani uzun bir aradan sonra Türkiye'ye gelmekten mutlu olduğunu söyledi ve inatla pelaton içinde ön saflarda bulunmaya özen gösterdi. Sprint prim kapısı geçilmeden önce yeni zaman farkı 1 dakika 10 saniye olarak verildi.

SPRİNT PRİM KAPISI SONUÇLARI

Etabın 43.6 kilometresi geride kalırken sprint prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle:

1-Willie Smit (China Glory-Mentech),2-Vinzent Dorn (Bike Aid), 3-Konrad Czabok (Mazowse Serce Polski). Prim kapısı geçildikten sonra yeni zaman farkı 5 saniye olarak verildi. WillieSmit prim kapısından geçtikten sonra takım arkadaşlarını bekleyerek etaba devam etti. Tour Of Türkiye'ye ilk kez katılan Picnic_PostNL takımının sprinteri Casper Van Uden ile domestiği Bram Welten gayet iddialı olduklarını söyleyerek etap kazanma konusunda gereğini yapacaklarını söylediler ve büyük bir çaba içinde oldukları görüldü. 50'inci kilometreye yaklaşılırken fark yeniden kaçış grubu ile pelotonun arasında 1 dakika 10 saniyeye çıktı. Ahmet Örken inatla grubun içinde kalmaya devam etti. 66'ncı kilometre geride kaldı. Peloton sakin bir biçimde ön grubu takip etmeye devam ediyor. Sporcuların ortalama hızı 46.7 km olarak kayda geçti.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI SONUÇLARI

Finişe 38.9 kilometre kalan etabın ikinci prim kapısı olan Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi sonuçlar şöyle:

1-Willem Smit (China-Glory-Metech), 2-Konrad Czabok (Mazowse Serce Polski) 3-Filippo Rodolfo (Team Novo Nordisk).

Prim kapısı geçildikten sonra kaçış grubu 6 sporcu ile devam etti. Yunus Emre Yılmaz ve Arda Tekirdağ gruptan geri kaldı. Ahmet Örken kaçış grubunda pedal çevirerek güçlü kalma adına büyük mücadele gösterdi. Ancak grubun pelotona yakalanma olasılığı da söz konusu. Nitekim finişe 19 kilometre kala kaçış grubu pelotona yakalandı. Şimdi 160 sporcu finişe doğru pedal basmak, sprinterleri araya alarak dinlenmelerini sağlamakla meşgul oldu. Her takım sprinterlerini koruma altına aldı ve taktik şavaşları yapılmaya başlandı. Fakat kaçış grubu yakalanmasına rağmen son prim kapısını geçen Filippo Rodolfo ile Vinzent Dorn inatla pelotonun önünde bir süre pedal basmaya devam etti. Ancak fazla uzağa gidemedi. Sprint toplu halde yapıldı. Simon Dehairs son atakla ve tekerlek farkı ile etabı kazandı.

TURKUAZ MAYOYU SIMON GİYECEK

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Genel Ferdi Klasman Birinciliğine yükselen Alpecin-Deceunnick Takımı'ndan Simon Dehairs giyecek. Yeşil Mayoyu da kazandığı için bu mayoyu Willem Smit giymeye hak kazandı. Beyaz mayoyu da Vinzent Dorn giyecek.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Turkuaz mayoyu Simon Dehairs'e Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi.Yeşil mayoyu Simon Dehairs'e Antalya Valisi Hulusi Şahin teslim etti.Beyaz mayoyu Jacop Smith'e Antalya Valisi Hulusi Şahin teslim etti.

167.4 KİLOMETRELİK KEMER-KALKAN ETABI İLE DEVAM EDİLECEK

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı olan 167.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı yarın koşulacak ve TUR'un startı saat 12.00'de Kemer Olbia Parkı üzerindeki Deniz Caddesi'nden verilecek.