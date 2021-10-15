60 milyonluk ihaleye fesat operasyonu! 200 kişi gözaltına alındı

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere usulsüzlük ve yolsuzluk yapılarak, devletin yaklaşık 60 milyon lira zarara uğratıldığı iddiaları üzerine önceki gün gerçekleştirilen operasyonda aralarında müteahhit ve işadamlarının da olduğu 200'e yakın isim gözaltına alındı. Söz konusu şüpheliler arasında operasyondan 2 gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V. D. ile yardımcıları da yer alıyor.

İHALELER MERCEK ALTINDA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırılıp, usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturmada kurumun geçmişe dönük gerçekleştirdiği tüm ihaleler mercek altına alındı; 200'e yakın şüphelinin devleti yaklaşık 60 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.

BAKANLIK GÖREVDEN ALDI

Soruşturma devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı, Adana İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile yardımcıları M.Y. ve K.B.'yi görevden aldı. Söz konusu kararla ilgili bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmadı ama bu gelişmeden sadece 2 gün sonra operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında müteahhit ve işadamlarının da olduğu 200'e yakın isim gözaltına alındı. Zanlılar arasında milli eğitim müdürü V.D. ve yardımcılarının da olduğu öğrenildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Şüphelilerin bazılarının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı da bildirildi.