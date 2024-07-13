600 bin TL’ye güvercin

Şanlıurfa'nın tarihi bölgesinde bulunan Urfa evlerinde beslenen güvercinler otomobil değerinde satılıyor. Güvercinler cinsine göre fiyatları 250 TL'den başlıyor, 600 bin TL kadar çıkıyor. Çocukluğundan bu yana güvercin besleyen Halil Kaçak her cins güvercinin kendisinde olduğunu söylüyor. Haliliye ilçesine bağlı Başabağı Mahallesi'nde bahçeli evinde kuş besleyen Halil Kaçak, "Kışın kuşları uçuruyorum, yazın rahat etmeleri için kanatlarını kırpıyorum ve her gün kuşlarımı ellerimle besliyorum. Güvercinlerim Türkiye çapında profesyonel iyi kuşlar. Otomobil fiyatına güvercinlerim var" dedi. Yaklaşık 80 güvercin beslediğini anlatan Halil Kaçak, maddi değerinden çok manevi değerinin daha önemli olduğunu belirterek, kuş beslemenin bambaşka bir emek istediğini, herkesin de bunu yapamadığını anlattı. Kaçak, "Ben güvercinlerimi çocuklarım gibi bakıyorum, güvercinlerin cinsine göre fiyatları var. Siyah, aynalı, zeytinli, zırhlı, nakışlı, fitilli olmak üzere yüzlerce güvercin çeşidi var. Yurtiçinden ve yurtdışından güvercin almaya gelen var" diye konuştu.