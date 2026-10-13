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Giriş Tarihi: 13.10.2026

600 yıllık Kızılhan eğitim yuvası olacak

Tarihi milattan önce 2 binlere kadar uzanan Beçim Antik Kenti içindeki Menteşe Beyliği’ne ait Kızılhan restorasyonla ayağa kaldırılıyor. Kazı Başkanı Pektaş: Burada sosyal bilimler alanında eğitim verilecek

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600 yıllık Kızılhan eğitim yuvası olacak
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin Antik Kenti'nde süren restorasyon çalışmaları kapsamında Kızılhan'ın restore edilerek sosyal bilimler alanında yaz okulu, konferans ve sempozyumlarda kullanılması planlanıyor. Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı alanında bu yıl ağırlıklı olarak koruma ve restorasyon çalışmalarına odaklandıklarını söyledi.İç kalenin girişinin karşısındaki mezarlıkta bulunan 1 No'lu Anonim Türbe'nin restorasyonunun tamamlandığını belirten Pektaş, medrese ve caminin karşısındaki Kızılhan'daki çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti. Pektaş, Kızılhan'ın Menteşe Beyliği döneminde 15. yüzyılda inşa edilen anıtsal bir yapı olduğunu söyleyerek "Tek avlulu ve iki katlı Kızılhan Anadolu'da bu özellikleri bir arada taşıyan tek örne.

Türk mimarisi için eşssiz bir yapı. Burada büyük oranda tamamlama işlemlerine girmiyoruz. Ayakta olan duvarların sağlamlaştırılmasını yaptık. Kubbelerin ve tonozların tamamlamasını da buradaki Beçin Antik Kenti'nde dağınık vaziyette bulunan kendi malzemesi olan taşlarla, tuğlalarla gerçekleştirdik" dedi. Gelecek yıl tamamlanması planlanlanan restorasyon çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle sürdürülüor. Kazı Başkanı Pektaş, restorasyonun ardından yapının sürekli kullanılan bir mekan olmasını istediklerini belirterek, "Kızılhan'ın restorasyonunun tamamlanmasından sonra burayı sosyal bilimler alanında yaz okulu faaliyetlerinin yürütüldüğü bir mekan olarak kullanmayı düşünüyoruz. Çeşitli konferansların, sempozyumların düzenlendiği bir yer olacak. Böylece tarihi yapının korunmasının yanı sıra kullanılmasını da sağlayacağız Çalışmalar Türk arkeolojisi, mimarisi ve sanat tarihi açısından önemli bir yapının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUĞLA #ANADOLU
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