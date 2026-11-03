6,1 milyar liralık bahis ağına ağır darbe! 25 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik İzmir merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütlü bir yapı içerisinde yasa dışı bahis oynattıkları, bahis oynanmasına yer ve imkân sağladıkları ve bahis gelirlerinin transferine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

HİYERARŞİK YAPI OLUŞTURDULAR

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Ekim tarihinde başlatılan çalışmalarla yasa dışı bahis organizasyonunun faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilerin örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri ve organizasyon içinde hiyerarşik yapılanma oluşturdukları tespit edildi.

280 BİN İŞLEMDE 6,1 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile MASAK verileri incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda 280 bin ayrı işlem üzerinden toplam 6 milyar 180 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı olduğu belirlendi.

17 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen deliller doğrultusunda 51 şüpheli ve 1 şirket tespit edildi. 3 Kasım tarihinde İzmir merkezli olarak İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı arama, yakalama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramaların ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 8 cep telefonu, 8 SIM kart, 8 USB bellek ve 1 hard disk ele geçirildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.