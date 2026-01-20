62 kez müebbet alan müteahhit bu kez mahkeme heyetine hakaretten yargılandı!

Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı ve 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtı. KKTC'de yakalanan ve Adana'ya getirilen Alpargün tutuklandı. Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Alpargün 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanması sırasında Hasan Alpargün, mahkemeye heyetine küfretti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında "Hakaret suçundan" savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan Alpargün, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

KKTC'YE KAÇMIŞTI

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.