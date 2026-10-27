63 şüpheli Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 ve ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 kişinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA SUÇ

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol- Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda Gürcistan'da 49, Almanya'da 5, Yunanistan'da 3 ve Kırgızistan'da 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Ayrıca Bulgaristan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Karadağ'da da yakalamalar gerçekleştirildi. Türkiye'ye iade edilen şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten öldürme, hırsızlık, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, cinsel taciz gibi çok sayıda suçtan arandıkları bildirildi.

SURVIVOR YARIŞMACISI DA LİSTEDE

Listede dikkat çeken isimler de yer aldı. Liderliğini Sercan Sayal'ın yaptığı Yakşiler suç örgütü üyesi Kerimcan Elalmış'ın farklı suçlardan 29 ayrı yakalama emriyle ulusal seviyede aranırken Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Çeşitli suçlar nedeniyle 6 ayrı yakalama emri bulunan oyuncu Cengizhan Yurdutek ise Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye gönderildi. Yakalananlar ardasında Survivor adlı yarışma programının yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz da var. 27 Haziran 2016 tarihinde karıştığı iki ayrı yaralama olayı nedeniyle toplam 12 yıl 16 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğsuz'un, cezasının onanmasının ardından bir süre cezaevinde kaldığı ve denetimli serbestlikten yararlandığı belirtildi. 2019, 2022 ve 2025'te Survivor'a katılan Tuğsuz hakkında, 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı dosyası ve sopalı darp olayına karıştığı gerekçesiyle, yarışmaya katılmak için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesinden yaklaşık bir hafta sonra tutuklama kararı çıktığı öğrenildi.