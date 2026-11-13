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Giriş Tarihi: 13.11.2026 15:37

64 ilde kaçakçılara darbe! 371 şüpheliye adli işlem yapıldı

Kaçakçılıkla mücadelede 64 ili kapsayan dev operasyonun bilançosu açıklandı. İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Aramalarda milyonlarca dolu ve boş makaronun yanı sıra binlerce litre alkollü içki ve yüz binlerce paket sigara ele geçirildi.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
64 ilde kaçakçılara darbe! 371 şüpheliye adli işlem yapıldı
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında kaçakçılık suçlarıyla mücadele amacıyla 64 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar, gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkeye kaçak ürün sokarak dağıtımını yapan ve yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya süren şüphelilere yönelik düzenlendi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin miktarı ise dikkat çekti. Emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 64 bin 857 litre alkollü içki, 22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron, 230 bin 80 paket sigara ele geçirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşların sağlığını tehlikeye atan yasa dışı üretim merkezlerine ve haksız kazanç elde etmeye çalışan kaçakçılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
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64 ilde kaçakçılara darbe! 371 şüpheliye adli işlem yapıldı
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