64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye’yi boyamak!

Önceden taslak çizmeden doğrudan duvara geçiyor

Duvarın karşısına geçtiğinde eline ne kağıt alıyor ne de önceden bir hazırlık yapıyor; her şeyi o an aklından geldiği gibi çiziyor. Fırçayı eline alıp o renkli dünyayı duvara aktarması bazen sadece 15-20 dakika, en zor çizimde bile en fazla bir saat sürüyor.