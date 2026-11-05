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Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:34

64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye'yi boyamak!

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan Nuran Erden, eline aldığı boya kovasıyla beyaz badanalı evlerin duvarlarına hayat verdi. Çizdiği çiçek motifleriyle köyünü açık hava müzesine çeviren Erden, şimdilerde fırçasıyla sokak sokak gezmeye devam ediyor.

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64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye’yi boyamak!
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Germiyan sokaklarına adım attığınızda, evlerin ve elektrik direklerinin üzerindeki neşeli desenler sizi karşılıyor. Nuran Erden'in kendi imkanlarıyla başlattığı bu renkli hareket, kısa sürede köyü fotoğraf meraklılarının akınına uğrayan bir durak haline getirdi.

64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye’yi boyamak!

Çocukluğundan beri resim çizen Nuran Erden, tutkusunu önce sandalyelere, ardından köyün boş duvarlarına ve elektrik direklerine taşıdı. Komşuların da desteğiyle Germiyan'ın renksiz sokakları kısa sürede adeta bir sanat eserine dönüştü.

64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye’yi boyamak!

"Ben deliyim, bu işi kafaya koydum yapacağım" diyerek eline boya kovasını aldığı gibi yola koyuldu. Mahalledeki o renksiz duvarlar tek tek renklenmeye başlayınca, baştan ön yargıyla bakanlar bile bu işin köye ne kadar yakıştığını kendi gözleriyle gördü.

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64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye’yi boyamak!

Evinin duvarını boyatmak isteyen komşularından ücret almadığı gibi, kapısını çalan herkesin isteğini kırmamaya özen gösterdi. Kısa süre içinde köy sakinleri evlerini boyatabilmek için sıraya girmeye başladı.

64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye’yi boyamak!

Önceden taslak çizmeden doğrudan duvara geçiyor

Duvarın karşısına geçtiğinde eline ne kağıt alıyor ne de önceden bir hazırlık yapıyor; her şeyi o an aklından geldiği gibi çiziyor. Fırçayı eline alıp o renkli dünyayı duvara aktarması bazen sadece 15-20 dakika, en zor çizimde bile en fazla bir saat sürüyor.

64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye’yi boyamak!

Çeviri uygulamalarıyla yabancı turistlerle anlaştı

Köyün bu renkli hali kısa sürede sınırları aştı ve kulaktan kulağa yayılarak yurt dışına kadar ulaştı. Sırf bu sokakları canlı gözle görmek için Fransa'dan bile ziyaretçilerin geldiğini anlatan Erden, dil bilmese de telefonundaki çeviri uygulamaları sayesinde yabancı konuklarıyla çok tatlı sohbetler kuruyor.

64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye’yi boyamak!

Sessiz Ege köyünü turizm merkezine çevirdi

Bahar aylarında tur otobüslerinin ardı ardına yanaştığı Germiyan, bu renkli fırça darbeleri sayesinde Çeşme'nin en gözde duraklarından biri haline geldi. Özellikle fotoğraf meraklılarının ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken sokaklar, köy ekonomisine ve tanınırlığına da büyük katkı sağladı.

64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye’yi boyamak!

Çeşme bölgesinde son dönem Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan son yerleşim yerlerinden biri olduklarını vurgulayan Nuran Abla, müteahhitlerin tarihi binaları yıkmasına çok üzülüyor. Çizdiği resimlerle hem bu özgün mimariyi renklendiriyor hem de köyün tarihi dokusunun korunması gerektiğine dikkat çekiyor.

64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye’yi boyamak!

Şimdiki hayali tüm Türkiye'yi renklendirmek

Çalışmalarını Germiyan ile sınırlı tutmaya hiç niyeti yok. Geçtiğimiz dönemde Bandırma'daki bir okula gidip çocukların dünyasına dokunan 64 yaşındaki sanatçı, davet edildiği takdirde Türkiye'nin dört bir yanındaki kamusal alanları ve okulları ücretsiz boyamak istediğini söylüyor.

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64 yaşında köyünü rengarenk yaptı: Hedefi tüm Türkiye'yi boyamak!
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