65 Yaş Aylığı Ne Kadar, Nasıl Alınır 2022? 65 Yaş Aylığı (Yaşlılık Maaşı) Başvuru Şartları Ve Sorgulama İşlemi

Ülkemizde 800 bin kişinin aldığı 65 yaş aylığı için karşılanması gereken birçok kriter bulunmaktadır. Asgari ücrete endeksli olan 65 yaş aylığı eskiden üç ayda bir verilmekteyken şimdilerde her ay ödenmektedir. Haziran ayı enflasyon rakamı belli olduktan sonra zam gelen 65 yaş aylığı %8,45 oranında arttı.

65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI

Yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için devlet tarafından verilen 65 yaş aylığını almak için gerek kriterler şunlardır:

65 yaşın doldurulmuş olması,

Türk vatandaşı olunması,

Herhangi bir sosyal güvencenin bulunmaması,

Nafaka almamak,

Hiçbir geliri bulunmaması,

Sağlık sigortası olmaması,

Kişinin %40'ın üzerinde engelli olması,

Hane halkının ortalama gelirinin, asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması. (941 Türk Lirası)

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU

65 yaş aylığı başvurusu için, kişi ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurmalıdır. Başvuran kişiye 'başvuru alındı' belgesi verilir. Başvurular 1 ay içinde sonuçlanır.

Başvuruda gereken evraklar:

2 adet vesikalık,

Fakirlik kâğıdı,

Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,

Maaş alınmadığını belgeleyen resmi bir kâğıt,

Mal bildirimi,

Sağlık kurulundan alınan bir yaşlılık raporu,

Dilekçe.

65 YAŞ AYLIĞI SORGULAMA

65 yaş aylıkları PTT şubelerinden ödenmektedir. PTT gişelerinden ya da PTT kart alarak sıra beklemeden maaşınızı çekebilirsiniz.

Yaşlılık maaşı başvurunuzun sonucu merak ediyorsanız şu yöntemleri kullanarak sorgulama yapabilirsiniz:

E-devlet: turkiye.gov.tr üzerinden giriş yapıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama' hizmetinden 65 yaş aylığı başvuru sonucunuzu kolayca öğrenebilirsiniz.

turkiye.gov.tr üzerinden giriş yapıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama' hizmetinden 65 yaş aylığı başvuru sonucunuzu kolayca öğrenebilirsiniz. Telefon ile : Aile Bakanlığının ALO 144 numaralı sosyal yardım hattını arayarak başvuru sonucunuzu öğrenmeniz mümkün.

: Aile Bakanlığının ALO 144 numaralı sosyal yardım hattını arayarak başvuru sonucunuzu öğrenmeniz mümkün. PTT şubeleri : Herhangi bir PTT şubesine kimliğinizle gittiğiniz takdirde 65 yaş aylığı başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

: Herhangi bir PTT şubesine kimliğinizle gittiğiniz takdirde 65 yaş aylığı başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. PTT web sitesi : PTT'nin internet bankacılığı sitesinden de sorgulama yapabilirsiniz. pttbank.ptt.gov.tr sitesinden giriş yapabilirsiniz.

: PTT'nin internet bankacılığı sitesinden de sorgulama yapabilirsiniz. pttbank.ptt.gov.tr sitesinden giriş yapabilirsiniz. SYD vakfı: Başvurduğunuz sosyal yardımlaşma vakfına giderek başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

2021'in başında 711,50 Türk Lirası olan 65 yaş aylığı Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamıyla doğru orantılı olarak zamlandı ve 864 Türk Lirası oldu.

Asgari ücrete endeksli olan 65 yaş aylığı, asgari ücret zamlandıkça yükselecektir.

EŞİ EMEKLİ OLAN 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR Mİ?

Eşin ve başvuru yapanın geliri 1.218 Türk Lirasını geçmiyorsa ve başvuru yapan şartları karşılıyorsa yaşlılık maaşı alabilir.