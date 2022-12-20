65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2023 Yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve yeni ücretler açıklandı mı?

65 yaş aylığı ne kadar olacak? Yeni yıla sayılı günler kala 2023 Asgari ücret de belli olacak. Asgari ücretin netleşmesiyle birlikte yaşlılık maaşı rakamları da artacak. Bu kapsamda, 65 yaşını dolduran SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur gelir ve aylık hakkından yararlanmayan SGK prim ödemesi yapmayan, muhtaçlık sınırından az geliri olanlara verilen yaşlılık maaşının yeni yılda ne kadar olacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladılar. Peki; 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2023 Yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL olacak; yeni ücretler açıklandı mı?
YAŞLILIK MAAŞI 2023 YILINDA NE KADAR OLACAK?
65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 1684 lira olarak ödeniyor.
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 65 yaş aylığı 2189 liraya, yüzde 40 zam gelirse 2357 liraya, yüzde 50 zam gelirse 2526 liraya yükselmesi bekleniyor.
YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLMEKTEDİR?
65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.