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Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:13 Son Güncelleme: 22.12.2022 12:13

65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Yaşlılık maaşı Yeni 65 yaş aylığı kaç para olacak, zam oranı nedir?

65 yaş aylığı diğer bir ismiyle yaşlılık maaşı hesaplanırken asgari ücret zammı baz alınıyor. Bu kapsamda, yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte yaşlılık maaşı rakamları da 2023 yılı için değişmiş olacak. Bu destekten yararlanan vatandaşlar ise “65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Yaşlılık maaşı yeni 65 yaş aylığı zam oranı açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. Peki; 2023 yılında 65 yaş aylığı ne kadar olacak? İşte güncel bilgiler.

65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Yaşlılık maaşı Yeni 65 yaş aylığı kaç para olacak, zam oranı nedir?

"Yaşlılık maaşı 2023 yılın da ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı için sorgulamalar sabah saatleri itibarıyla başladı. 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 1684 lira olarak ödeniyor. Bilindiği üzere; 65 yaşını dolduran SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur gelir ve aylık hakkından yararlanmayan SGK prim ödemesi yapmayan, muhtaçlık sınırından az geliri olanlara yaşlılık maaşı ödeniyor. Peki; 65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Yaşlılık maaşı yeni 65 yaş aylığı zam oranı açıklandı mı?

YAŞLILIK MAAŞI 2023 YILINDA NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 1684 lira olarak ödeniyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 65 yaş aylığı 2189 liraya, yüzde 40 zam gelirse 2357 liraya, yüzde 50 zam gelirse 2526 liraya yükselmesi bekleniyor.

YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLMEKTEDİR?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

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65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Yaşlılık maaşı Yeni 65 yaş aylığı kaç para olacak, zam oranı nedir?
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