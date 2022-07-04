Temmuz memur zammı sonrası 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

65 yaş aylığı fiyatı 6 aylık belli oldu. Buna göre memur maaşları için belirlenecek zam oranı sonrası sosyal yardımlarda da güncellemeye gidildi. Devletin yaşlı vatandaşlara destek için sunduğu para, enflasyon oranı sonrası artırılmış durumda. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2022 65 yaş aylığı gelişmeleri
Enflasyon rakamları bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak açıklanırken, 6 aylık enflasyon rakamları ise yüzde 42,35 oldu.
Haziran ayı enflasyon oranı belli olmasından sonra memurlara yapılacak zammın 42,35 olduğu belirlendi. Buna göre en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL oldu. Aynı zamanda sosyal yardımlara da fiyat artışı getirildi. Buna göre şu an 1085 olan 65 yaş aylığı yeni güncellemeyle birlikte 1539 TL'ye getirildi.