Temmuz memur zammı sonrası 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon oranı belli olmasından sonra memurlara yapılacak zammın 42,35 olduğu belirlendi. Buna göre en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL oldu. Aynı zamanda sosyal yardımlara da fiyat artışı getirildi. Buna göre şu an 1085 olan 65 yaş aylığı yeni güncellemeyle birlikte 1539 TL'ye getirildi.