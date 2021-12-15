Haberler Yaşam Haberleri 65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti
Giriş Tarihi: 15.12.2021 22:48

65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi tek başına yaşayan kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan, 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların ev temizliğini yapıyor.

Eyüpsultan'da yalnız yaşayan kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan, 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların ev temizliği Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi tarafından yapılıyor.
Ekipler tarafından tespit edilen vatandaşların evleri, temizlik sırasında, hiç bir nokta göz ardı edilmeden, köşe bucak temizlenerek pırıl pırıl hale getiriliyor.


Vatandaşlara temizlik hizmeti veren Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına onlarla yakından ilgilenerek, sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmesini sağlıyor.


'EVDE BANA İŞ KALMIYOR'


Evde temizlik hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızdan biri olan Nadime Demirli duygularını şu sözlerle ifade ediyor: "Çok memnunum Allah razı olsun. Tek başıma yaşıyorum rahatsızlıklarımdan dolayı temizlik yapamıyorum sağolsunlar bana hiçbir iş yaptırmıyorlar. Temizliğe geliyorlar çok ilgililer çok teşekkür ediyorum. Allah başkanımıza uzun ömürler versin ona hep dua ediyorum"


'ONLARI GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUM'


Ekipleri görünce mutlu olan Nazlı Çayır ise şöyle konuştu: "Allah getirende de, götürenden de bu hizmeti verenden de razı olsun. Ayakta duramıyorum yemek yapamıyorum beledimizen yemeğimde geliyor. Evimi temizlemeye geliyorlar her tarafını silip, süpürüp, toparlayıp gidiyorlar. Onları görünce çok mutlu oluyorum."


Sizlerinde çevresinde; ihtiyaç sahibi, kimsesiz, engelli tanıdık komşularınız varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Her yaşın ve herkesin belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
SON DAKİKA: CHP'li isimden çok çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu sözleri: Kendisi de aday olmak istemiyor! Adayı Abdullah Gül...
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
SON DAKİKA: Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
Ekrem ilen Ali
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
Akkuyu Nükleer Santrali için kritik detayı açıkladı: Tam 50 milyar dolar!
ARKADAŞINA GÖNDER
65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA