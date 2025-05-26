65 yaş üstüne acil poliklinik hizmeti

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ileri yaştaki bireylerin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesini sağlamak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Hastanenin Acil Servisi bünyesinde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara öncelik tanıyan özel bir acil poliklinik hizmete başladı. Dr. Öğr. Üyesi Kemal Şener, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastanemize başvuran 65 yaş üzeri hastalar için özel bir acil poliklinik oluşturduk. Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla polikliniğimiz hizmet vermeye başladı. 65 yaş üstü hastalarımız hızlı ve etkili bir şekilde tedavi alabiliyor" dedi. Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı ise, "65 yaş üstü bireylerin sağlık ihtiyaçları yaşa bağlı olarak daha hassas olabiliyor. Bu nedenle, yaşlı dostu sağlık hizmeti anlayışımızla bu özel polikliniği devreye aldık. Büyüklerimizin konforlu ve hızlı şekilde sağlık hizmetine ulaşması bizim önceliğimizdir. İl Sağlık Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.