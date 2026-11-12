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Giriş Tarihi: 12.11.2026

67 çocuk oyununa devlet desteği

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67 çocuk oyununa devlet desteği
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca özel tiyatrolara geçen sezona göre yüzde 20 artırılan destek bütçesi 116 milyon 396 bin liraya yükselirken profesyonel, çocuk oyunu ve geleneksel tiyatro kategorilerinde toplam 391 projenin desteklenmesine karar verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, destek kapsamına alınan projelerin 244'ünü profesyonel tiyatrolar, 67'sini çocuk oyunları ve 80'ini geleneksel tiyatrolar oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığının özel tiyatro projelerine sağladığı desteklerle sektörde kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve özel tiyatro salonlarının sanat hayatına katkısının artırılarak faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amaçlandı. ANKARA
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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67 çocuk oyununa devlet desteği
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